Артета назвав гравця, який допоміг Арсеналу перемогти Реал у ЛЧ

Тренер Мікель Артета під час матчу з "Реалом". Фото: Reuters/Matthew Childs

Мадридський "Реал" пропустив три голи в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів від "Арсеналу". Лондонська команда забезпечила собі комфортну перевагу напередодні гри-відповіді.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета поділився думкою про виступ своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

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"Арсенал" та "Реал" завершили перший тайм без голів, але після перерви "каноніри" забили супернику три голи. Деклан Райс оформив дубль, Мікель Меріно забив ще один м'яч. Наставник англійської команди Мікель Артета зізнався, що результат поєдинку зробив його щасливим, але нагадав про матч-відповідь.

Як "Арсеналу" вдалося розгромити "Реал"

Головний тренер "канонірів" задоволений, що його підопічні зіграли, як єдине ціле, й послідовно виконали всі вимоги наставника. Мікель Артета подякував вболівальникам за атмосферу на грі та заявив, що глядачі стали 12-м футболістом "Арсеналу" на полі.

Мікель Артета спостерігає за грою "Арсеналу". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Наставник "канонірів" окремо відзначив Деклана Райса й пояснив, що в цьому поєдинку великий вплив справили індивідуальні дії футболістів. Декілька останніх місяців півзахиснику "Арсеналу" не вдавалося забивати зі штрафних, але в матчі проти "Реала" в нього все вийшло ідеально.

"Упевненість, з якою хлопці зіграли цей матч, здивувала навіть мене. Вони були на 100% заряджені. Й ця віра створила "Реалу" масу проблем. Ми зробили неймовірне. Але це тільки перший поєдинок, й за тиждень треба діяти з таким же натхненням, щоб вийти в півфінал Ліги чемпіонів", — заявив Артета.

Матч-відповідь чвертьфіналу ЛЧ "Реала" з "Арсеналом" відбудеться в Мадриді 16 квітня.

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