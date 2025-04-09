Анчелотті зізнався, чому Реал розгромно програв Арсеналу

Анчелотті вийшов із себе після розгромної поразки Реала
У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Арсенал" обіграв у Лондоні мадридський "Реал". Англійська команда забила супернику три голи.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті чесно розповів про причини поразки мадридців в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.
"Арсенал" здивував Карло Анчелотті грою в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Тренер "Реала" заявив, що йому подобалася гра мадридської команди в першому таймі. Однак після перерви "каноніри" почали забивати гол за голом у ворота Тібо Куртуа.
Причини поразки "Реала"
Наставник іспанської команди вважає, що необхідно чесно визнати справедливість поразки в Лондоні. Анчелотті заявив про відсутність адекватної реакції на пропущені голи. "Реал" нічим не зміг відповісти "Арсеналу" на перший м'яч, й це надихнуло "канонірів".
Анчелотті був злий на команду за те, що її гра фактично "розвалилася" у другому таймі матчу в Лондоні. "Арсенал" скористався ситуацією і довів справу до розгрому. За словами тренер "Реала", його команда не зуміла зіграти компактно.
"Важливо чесно та критично оцінити наші дії в цій грі. Це був поганий виступ. Ми не зуміли нічого протиставити супернику, не відреагували на голи в наші ворота. "Арсенал" краще розпоряджався м'ячем. Ми намагалися щось зробити користуючись з індивідуальних дій, але і це не вийшло", — повідомив Анчелотті.
Матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів за участю "Реала" та "Арсеналу" відбудеться в Мадриді 16 квітня.
Нагадаємо, стало відомо, яку команду очолить Карло Анчелотті після відходу з "Реала".
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