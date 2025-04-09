Арсенал розгромив Реал Мадрид у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Тібо Куртуа. Фото: Reuters

В рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Арсенал" приймав "Реал" Мадрид. У складі королівського клубу в цій грі повернувся на поле голкіпер Тібо Куртуа.

"Арсеналу" вдалося в першій грі розгромити суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після безгольового першого тайму цікавіше стало в другому, де й були забиті голи "Арсенала".

На 58-й хвилині "Арсенал" забив. З дуже дальньої дистанціі Райс точно пробив зі штрафного. Йому вдалося красиво обвести стінку й тому Куртуа навіть не бачив політ м’яча.

Вдруге "Арсенал" міг забити через дев’ять хвилин, але Куртуа тричі відбив м’яч у красивих, амплітудних стрибках.

На 70-й хвилині знову штрафний і Райс закрутив у дальню праву дев’ятку — 2:0. Деклан настільки добре закручує м’яч, що стінка не грає жодної ролі.

На 75-й хвилині Маріно отримав пас на відмітці в 14 метрів від воріт та в дотик пробив низом в лівий кут воріт — 3:0.

В доданий час другу жовту картку отримав Камавінга і його видалили з поля.

"Арсенал" — "Реал" Мадрид — 3:0

Голи: Райс, 58, 70 Меріно, 75

"Арсенал": Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, — - Едегор, Парті, Райс (Тірні, 80) — Сака (Троссар, 74), Меріно, Мартінеллі

"Реал" Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Алаба (Гарсія, 80) — Родріго (Діас, 84), Модрич, Камавінга, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Парті — Камавінга

Вилучення: Камавінга (друге попередження)

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