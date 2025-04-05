Лунін зіграє проти Валенсії 5 квітня — Анчелотті прийняв рішення

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє проти "Валенсії". Справжньою проблемою для клубу стала позиція воротаря, оскільки Тібо Куртуа та Андрій Лунін травмовані.

Однак, один з них незабаром все ж зіграє з "Кажанами", повідомив портал DefensaCentral.

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Андрій Лунін. Фото: Reuters

Чи зіграє Лунін з "кажанами"

За інформацією джерела, 5 квітня в рамках 30-го туру Ла-Ліги проти "Веленсії" на "Сантьяго Бернабеу" зіграє Андрій Лунін.

Рішення стосовно воротаря прийняв головний тренер Карл Анчелотті після консультацій лікарями.

Лунін травмувався у матчі Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" (4:4). Очікується, що з "Валенсією" голкіпер гратиме на знеболювальних.

У заявку на матч також не потрапив Тібо Куртуа, який буде готовий лише на гру Ліги чемпіонів проти "Арсеналу".

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