Лунин сыграет против Валенсии 5 апреля - Анчелотти принял решение

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" в следующем матче чемпионата Испании сыграет против "Валенсии". Настоящей проблемой для клуба стала позиция вратаря, поскольку Тибо Куртуа и Андрей Лунин травмированы.

Однако, один из них вскоре все же сыграет с "Летучими мышами", сообщил портал DefensaCentral.

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Сыграет ли Лунин с "летучими мышами"

По информации источника, 5 апреля в рамках 30-го тура Ла Лиги против "Веленсии" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет Андрей Лунин.

Решение относительно вратаря принял главный тренер Карло Анчелотти после консультаций врачами.

Лунин травмировался в матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада" (4:4). Ожидается, что с "Валенсией" голкипер будет играть на обезболивающих.

В заявку на матч также не попал Тибо Куртуа, который будет готов только на игру Лиги чемпионов против "Арсенала".

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