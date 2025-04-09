Арсенал разгромил Реал Мадрид в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Тибо Куртуа. Фото: Reuters

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" принимал "Реал" Мадрид. В составе королевского клуба в этой игре вернулся на поле голкипер Тибо Куртуа.

"Арсеналу" удалось в первой игре разгромить соперника, сообщил портал Новини.LIVE.

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После безголевого первого тайма интереснее стало во втором, где были забиты голы "Арсенала".

На 58-й минуте "Арсенал" забил. Из очень дальней дистанции Райс точно пробил со штрафного. Ему удалось красиво обвести стенку и поэтому Куртуа даже не видел полет мяча.

Второй раз "Арсенал" мог забить через девять минут, но Куртуа трижды отбил мяч в красивых, амплитудных прыжках.

На 70-й минуте снова штрафной и Райс закрутил в дальнюю правую девятку — 2:0. Деклан настолько хорошо закручивает мяч, что стенка не играет никакой роли.

На 75-й минуте Марино получил пас на отметке в 14 метров от ворот и в касание пробил низом в левый угол ворот — 3:0.

В добавленное время вторую желтую карточку получил Камавинга и его удалили с поля.

"Арсенал" — "Реал" Мадрид — 3:0

Голы: Райс, 58, 70 Мерино, 75

"Арсенал": Рая — Тимбер, Салиба, Кивьер, — Эдегор, Парти, Райс (Тирни, 80) — Сака (Троссар, 74), Мерино, Мартинелли

"Реал" Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба (Гарсия, 80) — Родриго (Диас, 84), Модрич, Камавинга, Беллингем — Мбаппе, Винисиус

Предупреждения: Парти — Камавинга

Удаление: Камавинга (второе предупреждение)

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