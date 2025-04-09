Анчелотти признался, почему Реал разгромно проиграл Арсеналу

Тренер Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл в Лондоне мадридский "Реал". Английская команда забила сопернику три безответных гола.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти честно рассказал о причинах поражения мадридцев в интервью официальному сайту УЕФА.

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"Арсенал" удивил Карло Анчелотти игрой в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Тренер "Реала" заявил, что ему нравилась игра мадридской команды в первом тайме. Однако после перерыва "канониры" начали забивать гол за голом в ворота Тибо Куртуа.

Причины поражения "Реала"

Наставник испанской команды считает, что необходимо честно признать заслуженность поражения в Лондоне. Анчелотти заявил об отсутствии адекватной реакции на пропущенные голы. "Реал" ничем не смог ответить "Арсеналу" на первый мяч, и это вдохновило "канониров".

Карло Анчелотти наблюдает за игрой "Реала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Анчелотти был зол на команду за то, что ее игра фактически "развалилась" во втором тайме матча в Лондоне. "Арсенал" воспользовался ситуацией и довел дело до разгрома. По словам тренер "Реала", его команда не сумела сыграть компактно.

"Важно честно и критично оцени наши действия в этой игре. Это было плохое выступление. Мы не сумели ничего противопоставить сопернику, не отреагировали на голы в наши ворота. "Арсенал" лучше распоряжался мячом. Мы пытались что-то сделать за счет индивидуальных действий, но и это не получилось", — сообщил Анчелотти.

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов с участием "Реала" и "Арсенала" пройдет в Мадриде 16 апреля.

Напомним, стало известно, какую команду возглавит Карло Анчелотти после ухода из "Реала".

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