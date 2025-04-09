Барселона перестала бути фаворитом Ліги чемпіонів

Гравці "Барселони" під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Розгромна перемога над мадридським "Реалом" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів змінила прогнози експертів на фаворита турніру. Каталонська "Барселона" поступилася першим рядком іншій команді.

Відомий головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta Analyst.

Реклама

Читайте також:

Успіх "Арсеналу" в Лондоні вплинув на прогнози на переможця Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер обробив дані про результати двох перших чвертьфіналів турніру та зробив несподіваний висновок. "Барселона" поступилася лідерською позицією "Арсеналу".

Деклан Райс (праворуч) та Мікель Меріно в матчі з "Реалом". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Претенденти на перемогу в Лізі чемпіонів

"Каноніри" забили у ворота "Реала" три голи на своєму полі. У мадридців залишаються шанси на вихід до півфіналу ЛЧ, однак для цього команді Карло Анчелотті треба буде провести свій найкращий поєдинок у сезоні.

"Барселона", яка тиждень тому була головним фаворитом Ліги чемпіонів, опустилася на друге місце в рейтингу. Однак каталонці ще не встигли провести свій чвертьфінальний матч. Вони зіграють із дортмундською "Боруссією".

Фаворити Ліги чемпіонів. Фото: Opta Analyst

Замикає трійку основних претендентів на перемогу в ЛЧ міланський "Інтер". Підопічні Сімоне Індзагі вирвали перемогу в Мюнхені над "Баварією" та покращили свої шанси на вихід до півфіналу єврокубкового турніру.

Головними аутсайдерами Ліги чемпіонів суперкомп'ютер вважає мадридський "Реал" та дортмундську "Боруссію".

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з України показала залишки свого будинку, на який росіяни скинули бомбу.

В УАФ ухвалили важливе рішення щодо головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Наставник "Олександрії" Руслан Ротань став кандидатом на тренерський пост у відомій команді.

Ліонель Мессі гратиме в одній команді з одним із найкращих футболістів Європи.