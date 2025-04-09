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Барселона перестала бути фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів

9 квітня 2025 18:01
Іван Крутогоров - Редактор
Барселона перестала бути фаворитом Ліги чемпіонів
Гравці "Барселони" під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea
Іван Крутогоров - Редактор

Розгромна перемога над мадридським "Реалом" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів змінила прогнози експертів на фаворита турніру. Каталонська "Барселона" поступилася першим рядком іншій команді.

Відомий головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta Analyst.

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Успіх "Арсеналу" в Лондоні вплинув на прогнози на переможця Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер обробив дані про результати двох перших чвертьфіналів турніру та зробив несподіваний висновок. "Барселона" поступилася лідерською позицією "Арсеналу".

Деклан Райс и Микель Мерино
Деклан Райс (праворуч) та Мікель Меріно в матчі з "Реалом". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Претенденти на перемогу в Лізі чемпіонів

"Каноніри" забили у ворота "Реала" три голи на своєму полі. У мадридців залишаються шанси на вихід до півфіналу ЛЧ, однак для цього команді Карло Анчелотті треба буде провести свій найкращий поєдинок у сезоні.

"Барселона", яка тиждень тому була головним фаворитом Ліги чемпіонів, опустилася на друге місце в рейтингу. Однак каталонці ще не встигли провести свій чвертьфінальний матч. Вони зіграють із дортмундською "Боруссією".

Фавориты Лиги чемпионов
Фаворити Ліги чемпіонів. Фото: Opta Analyst

Замикає трійку основних претендентів на перемогу в ЛЧ міланський "Інтер". Підопічні Сімоне Індзагі вирвали перемогу в Мюнхені над "Баварією" та покращили свої шанси на вихід до півфіналу єврокубкового турніру.

Головними аутсайдерами Ліги чемпіонів суперкомп'ютер вважає мадридський "Реал" та дортмундську "Боруссію".

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