Барселона перестала бути фаворитом Ліги чемпіонів

Барселона перестала бути фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів
Розгромна перемога над мадридським "Реалом" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів змінила прогнози експертів на фаворита турніру. Каталонська "Барселона" поступилася першим рядком іншій команді.
Відомий головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta Analyst.
Успіх "Арсеналу" в Лондоні вплинув на прогнози на переможця Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер обробив дані про результати двох перших чвертьфіналів турніру та зробив несподіваний висновок. "Барселона" поступилася лідерською позицією "Арсеналу".
Претенденти на перемогу в Лізі чемпіонів
"Каноніри" забили у ворота "Реала" три голи на своєму полі. У мадридців залишаються шанси на вихід до півфіналу ЛЧ, однак для цього команді Карло Анчелотті треба буде провести свій найкращий поєдинок у сезоні.
"Барселона", яка тиждень тому була головним фаворитом Ліги чемпіонів, опустилася на друге місце в рейтингу. Однак каталонці ще не встигли провести свій чвертьфінальний матч. Вони зіграють із дортмундською "Боруссією".
Замикає трійку основних претендентів на перемогу в ЛЧ міланський "Інтер". Підопічні Сімоне Індзагі вирвали перемогу в Мюнхені над "Баварією" та покращили свої шанси на вихід до півфіналу єврокубкового турніру.
Головними аутсайдерами Ліги чемпіонів суперкомп'ютер вважає мадридський "Реал" та дортмундську "Боруссію".
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