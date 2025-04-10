Гравці Реала ігнорують Анчелотті, у тренера є конфлікт із Мбаппе

Карло Анчелотті спостерігає за грою своєї команди. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Поразка "Реала" від "Арсеналу" в Лондоні з рахунком 0:3 виявилася не випадковою. У головного тренера Карло Анчелотті зіпсувалися стосунки з командою.

Футболісти "королівського клубу" незадоволені настановами наставника, повідомляє Relevo.

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Іспанські журналісти стверджують, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вже не влаштовує лідерів мадридської команди. Називають імена Вінісіуса, Джуда Беллінгема, Кіліана Мбаппе та інших гравців. Своєю чергою, італійський наставник теж незадоволений футболістами. Тренерський штаб "Реала" вважає, що гравці не дотримуються їхніх інструкцій на полі.

Джуд Беллінгем на тлі Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Проблема з Мбаппе

Поразка від "Арсеналу" стала наслідком проблем у роздягальні команди. Підтвердження цієї тези стає дедалі помітнішим. Після поєдинку з "канонірами" в мережу потрапили кадри, на яких Беллінгем та Камавінга сперечаються з тренером просто на полі.

Вінісіус та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Matthew Childs

Анчелотті незадоволений самовіддачею футболістів, які часто самі приймають тактичні рішення під час матчів, і це не подобається тренеру. На думку наставника, деякі гравці недостатньо викладаються на полі. Кіліан Мбаппе в середньому долає лише 8 км за гру в матчах Ліги чемпіонів. Він значно поступається за цим показником тому ж Вінісіусу, а також Роберту Левандовському, Ламіну Ямалю та навіть Ерлінгу Голанну, з яким француза постійно порівнюють.

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