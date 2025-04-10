Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Мудрика з'явилося нове кохання й знову не з України — фото arrow

У Мудрика з'явилося нове кохання й знову не з України — фото

10 квітня 2025 07:49
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Михайло Мудрик, чекаючи на вердикт, захопився американською моделлю
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не сидить без діла поки продовжується розгляд його допінгової справи. Наразі футболіст чекає на ухвалене рішення щодо своєї дискваліфікації.

При цьому, ймовірно, Мудрик знайшов нове кохання, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Раніше 24-річний футболіст застрічався з росіянкою Віолеттою Грачовою, але після допінгового скандалу вона пішла до півзахисника туринського "Ювентуса" Вестона Маккенні.

Михаил Мудрик
Мудрик прокоментував пост Саб Зада. Фото: скриншот

Кого знайшов Мудрик

Наразі відомо що Мудрик пише коментарі із закоханими смайлами американській моделі, співачці та влогеру Саб Заді.

Український футболіст останнім часом почав регулярно коментувати її пости.

Звісно, на 100% впевненим бути не можна в їх відносинах, але дівчина точно сподобалась футболісту.

Михаил Мудрик
Саб Зада. Фото: instagram.com/pasabist
Михаил Мудрик
Саб Зада. Фото: instagram.com/pasabist

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка продемонструвала руїни свого будинку на Сумщині.

Каталонська "Барселона" більше не є фаворитом Ліги чемпіонів.

Колишній тренер збірної України отримає цікаву пропозицію щодо продовження кар'єри.

Зірковий бельгієць Кевін Де Брюйне перейде в клуб іншої легенди футболу.

футбол Михайло Мудрик Челсі українські легіонери (футбол) дружини футболістів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама