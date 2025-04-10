Михайло Мудрик, чекаючи на вердикт, захопився американською моделлю

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не сидить без діла поки продовжується розгляд його допінгової справи. Наразі футболіст чекає на ухвалене рішення щодо своєї дискваліфікації.

При цьому, ймовірно, Мудрик знайшов нове кохання, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше 24-річний футболіст застрічався з росіянкою Віолеттою Грачовою, але після допінгового скандалу вона пішла до півзахисника туринського "Ювентуса" Вестона Маккенні.

Мудрик прокоментував пост Саб Зада. Фото: скриншот

Кого знайшов Мудрик

Наразі відомо що Мудрик пише коментарі із закоханими смайлами американській моделі, співачці та влогеру Саб Заді.

Український футболіст останнім часом почав регулярно коментувати її пости.

Звісно, на 100% впевненим бути не можна в їх відносинах, але дівчина точно сподобалась футболісту.

Саб Зада. Фото: instagram.com/pasabist

Саб Зада. Фото: instagram.com/pasabist

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