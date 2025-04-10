Михаил Мудрик, ожидая вердикт, увлекся американской моделью

У Мудрика появилась новая любовь и снова не из Украины — фото
Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик не сидит без дела, пока продолжается рассмотрение его допингового дела. Сейчас футболист ждет принятого решения относительно своей дисквалификации.
При этом, вероятно, Мудрик нашел новую любовь, сообщил портал Новини.LIVE.
Ранее 24-летний футболист встречался с россиянкой Виолеттой Грачевой, но после допингового скандала она ушла к полузащитнику туринского "Ювентуса" Вестона Маккенни.
Кого нашел Мудрик
Известно, что Мудрик пишет комментарии с влюбленными смайлами американской модели, певице и влогеру Саб Заде.
Украинский футболист в последнее время начал регулярно комментировать ее посты.
Конечно, на 100% уверенным быть нельзя в их отношениях, но девушка точно понравилась футболисту.
Напомним, ранее олимпийская чемпионка продемонстрировала руины своего дома на Сумщине.
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