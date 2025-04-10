Астон Вилла обратилась к принцу Уильяму после поражения от ПСЖ

Тренер Унаи Эмери во время матча. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Английская "Астон Вилла" первой забила гол в матче против "ПСЖ" в Париже. Однако бирмингемцы пропустили три мяча в ответ и поставили под сомнение свои шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери назвал главную проблему в игре своей команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Унаи Эмери не делает трагедии из поражения "Астон Виллы" со счетом 1:3 от "ПСЖ" в Париже. Испанский тренер заявил, что гордится своими футболистами, которые достойно противостояли чемпионам Франции. Наставник заявил, что третий гол парижан ничего не меняет, и у бирмингемцев остаются хорошие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Олли Уоткинс благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главный болельщик "Астон Виллы"

По мнению тренера английской команды, гол, который был забит в ворота "ПСЖ", поможет бирмингемцам в ответном поединке. Унаи Эмери видит прогресс в игре "Астон Виллы" и собирается продолжить развивать этот амбициозный проект. Он уверен, что в ответном матче его команда может добиться победы.

Эмери подтвердил, что при счете 1:2 футболисты "Астон Виллы" уже начали думать про второй поединок. Это привело к тому, что они упустили три момента для того, чтобы сравнять счет. Но для бирмингемцев еще ничего не потеряно в этом противостоянии.

Принц Уильям болеет за "Астон Виллу". Фото: Reuters/Darren Staples

Во втором матче "Астон Вилле" помогут десятки тысяч болельщиков, которые заполнять стадион. Унаи Эмери ожидает увидеть на трибуне и принца Уильяма, который с детства поддерживает команду. Тренер уверен, что зрители помогут команде добиться победы над "ПСЖ". Ответная встреча состоится 15 апреля.

Напомним, главный тренер французской команды Луис Энрике раскритиковал "Астон Виллу" по итогам первого матча.

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