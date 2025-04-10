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Емері назвав людину, яка допоможе Астон Віллі обіграти ПСЖ

10 квітня 2025 10:34
Іван Крутогоров - Редактор
Астон Вілла звернулася до принца Вільяма після поразки від ПСЖ
Тренер Унаї Емері під час матчу. Фото: Reuters/Christian Hartmann
Іван Крутогоров - Редактор

Англійська "Астон Вілла" першою забила гол у матчі проти "ПСЖ" у Парижі. Проте бірмінгемці пропустили три м'ячі у відповідь й поставили під сумнів свої шанси на вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Астон Вілли" Унаї Емері назвав головну проблему в грі своєї команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Унаї Емері не робить трагедії з поразки "Астон Вілли" з рахунком 1:3 від "ПСЖ" у Парижі. Іспанський тренер заявив, що пишається своїми футболістами, які гідно протистояли чемпіонам Франції. Наставник заявив, що третій гол парижан нічого не змінює, й у бірмінгемців залишаються хороші шанси на вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Олли Уоткинс
Оллі Воткінс дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний вболівальник "Астон Вілли"

На думку тренера англійської команди, гол, який був забитий у ворота "ПСЖ", допоможе бірмінгемцям у матчі-відповіді. Унаї Емері бачить прогрес у грі "Астон Вілли" й збирається продовжити розвивати цей амбітний проєкт. Він упевнений, що в матчі-відповіді його команда може домогтися перемоги.

Емері підтвердив, що за рахунку 1:2 футболісти "Астон Вілли" вже почали думати про другий поєдинок. Це призвело до того, що вони втратили три моменти для того, щоб зрівняти рахунок. Але для бірмінгемців ще нічого не втрачено в цьому протистоянні.

Принц Уильям
Принц Вільям вболіває за "Астон Віллу". Фото: Reuters/Darren Staples

У другому матчі "Астон Віллі" допоможуть десятки тисяч уболівальників, які заповнюватимуть стадіон. Унаї Емері очікує побачити на трибуні й принца Вільяма, який з дитинства підтримує команду. Тренер упевнений, що глядачі допоможуть команді домогтися перемоги над "ПСЖ". Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня.

Нагадаємо, головний тренер французької команди Луїс Енріке розкритикував "Астон Віллу" за підсумками першого матчу.

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