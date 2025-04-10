Луїс Енріке розкритикував Астон Віллу після перемоги ПСЖ

Хвіча Кварацхелія святкує гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"ПСЖ" зумів здобути вольову перемогу над англійською "Астон Віллою" в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Наприкінці матчу французька команда забила гол, який може вплинути на підсумки протистояння.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке емоційно відреагував на результат поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Французький "ПСЖ" першим пропустив гол у домашньому матчі з "Астон Віллою", але швидко зумів відігратися. У другому таймі парижани забили ще два м'ячі й тепер з оптимізмом чекають на матч-відповідь. Наставник "ПСЖ" вважає результат заслуженим, тренер упевнений, що його підопічні могли зіграти "сухий" матч.

Що Луїс Енріке сказав про "ПСЖ" та "Астон Віллу"

Нуну Мендеш оформив остаточний рахунок матчу на другій компенсованій хвилині. Перемога парижан з рахунком 3:1 залишає їм хороші шанси на вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Але й "Астон Вілла" не втратила надію обіграти чемпіонів Франції.

Луїс Енріке захопився грою "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Луїс Енріке на післяматчевій пресконференції кілька разів емоційно заявив, що "ПСЖ" заслужив на перемогу. Він розкритикував "Астон Віллу" за те, що англійська команда вважала за краще майже весь поєдинок провести в обороні. Тренер парижан нагадав, що його підопічні часто стикалися з ситуаціями, коли суперник не атакував, але забивав голи у ворота Джанлуїджі Доннарумми.

"Головний висновок полягає в тому, що "ПСЖ" готовий до будь-якого розвитку подій у матчі. Сила волі та майстерність допомагають нам досягати вражаючих результатів. Результат матчу відображає різницю в рівні суперників", — заявив Луїс Енріке.

Матч-відповідь "Астон Вілли" з "ПСЖ" відбудеться в Англії у вівторок, 15 квітня.

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