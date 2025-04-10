ПСЖ переміг Астон Віллу у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матч "ПСЖ" — "Астон Вілла". Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів відбулися перші матчі чвертьфіналів. Французький ПСЖ приймав англійську Астон Віллу.

Французи здобули вольову перемогу в першому матчі, передає портал Новини.LIVE.

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Як пройшла гра "ПСЖ" та "Астон Вілли"

Перший гол забили підопічні Унаї Емері. Тілеманс під час контратаки асистував Роджерсу й той забив у пусті ворота.

"ПСЖ" відповів через чотири хвилини — Дуе змістився до центу та здалеку пробив у дальній кут воріт.

У другому таймі парижани домінували й двічі забили. Кварацхелія на початку другої половини гри отримав пас від Руїса, змістився з лівого флангу до центру та пробив у ближню дев’ятку.

На другій доданій до матчу хвилині Мендеш закріпив перемогу "ПСЖ". Він отримав пас від Дембеле на лівому краю штрафного майданчика. Мендеш поклав на гащон голкіпера, воротаря та пробив у порожні ворота — 3:1.

"ПСЖ" — "Астон Вілла" — 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 71) — Дуе (Баркола, 72), Дембеле, Кварацхелія (Рамуш, 90+3).

"Астон Вілла": Мартінес — Кеш (Дісасі, 46), Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс (Онана, 80), Камара — Роджерс, Макгінн (Матсен, 80), Ремзі (Асенсіо, 59) — Рашфорд (Воткінс, 79).

Попередження: Кеш

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