Барселона розгромила Боруссію Дортмунд у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Барселона з дублем Левандовскі розгромила Боруссію в ЛЧ
У Лізі чемпіонів відбулися перші матчі чвертьфіналів. Іспанська "Барселона" зіграла проти "Боруссії" Дортмунд.
Матч завершився перемогою "Барселони", повідомив портал Новини.LIVE.
Як пройшов матч "Барселони" та "Боруссії" Д
Ще до початку гри "Барселона" перебувала в статусі фаворита, що чудово підтвердила сама гра.
Каталонці відкрили рахунок на 25-й хвилині, коли Фермін навісив на дальню стійку, Мартінес скинув м’яч до центру, де спершу м’яч підштовхнув Курбасі, а потім підправив Рафінья.
На початку другого тайму "Барселона" забила вдруге. Яман навісим на дальню стійку воріт, де Левандовскі не промахнувся.
В середині другої половини Левандовскі ударом в бижній кут воріт зробив рахунок розгромним.
Крапку в матчі "Барселона" поставила на 77-й хвилині. Ямал після пасу Рафіньї пробив у дальній кут воріт.
"Барселона" — "Боруссія" Дортмунд — 4:0
Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 67, Ямал, 77
"Барселона": Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі (Гарсія, 81) — Лопес (Гаві, 75) — Ямал (Фаті, 86), Левандовські (Торрес, 81), Рафінья
"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Антон, Джан, Р'єрсон (Зюле, 79) — Нмеча (Рейна, 68), Чуквуемека (Озджан, 68) — Брандт — Адеємі (Баєр, 46), Гірассі, Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 79)
Попередження: Адеємі, Гірассі
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