Барселона розгромила Боруссію Дортмунд у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Гравці "Барселони" після голу. Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів відбулися перші матчі чвертьфіналів. Іспанська "Барселона" зіграла проти "Боруссії" Дортмунд.

Матч завершився перемогою "Барселони", повідомив портал Новини.LIVE.

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Ще до початку гри "Барселона" перебувала в статусі фаворита, що чудово підтвердила сама гра.

Каталонці відкрили рахунок на 25-й хвилині, коли Фермін навісив на дальню стійку, Мартінес скинув м’яч до центру, де спершу м’яч підштовхнув Курбасі, а потім підправив Рафінья.

На початку другого тайму "Барселона" забила вдруге. Яман навісим на дальню стійку воріт, де Левандовскі не промахнувся.

В середині другої половини Левандовскі ударом в бижній кут воріт зробив рахунок розгромним.

Крапку в матчі "Барселона" поставила на 77-й хвилині. Ямал після пасу Рафіньї пробив у дальній кут воріт.

"Барселона" — "Боруссія" Дортмунд — 4:0

Голи: Рафінья, 25, Левандовські, 48, 67, Ямал, 77

"Барселона": Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі (Гарсія, 81) — Лопес (Гаві, 75) — Ямал (Фаті, 86), Левандовські (Торрес, 81), Рафінья

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Антон, Джан, Р'єрсон (Зюле, 79) — Нмеча (Рейна, 68), Чуквуемека (Озджан, 68) — Брандт — Адеємі (Баєр, 46), Гірассі, Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 79)

Попередження: Адеємі, Гірассі

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