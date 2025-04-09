Інтер переміг Баварію в Мюнхені у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матч "Баварія" — "Інтер". Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів відбулися перші чвертьфінальні матчі. В Мюнхені "Баварія" приймала "Інтер".

Переможцем цього матчу став "Інтер", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Інтер" повів на 38-й хвилині, коли Лаутаро Мартінес завершив контратаку після пасу Тюрама.

"Баварія" відповіла в другому таймі — Лаймер асистував Мюллеру, зрівнявши рахунок на останніх хвилинах. Та радість тривала недовго, оскільки "Інтер" знову втік у контратаку, і Аугусто віддав на Фраттезі, який забив.

Олісе та Кейн свої шанси змарнували, а Зоммер творив дива у воротах.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня в Мілані.

"Баварія" — "Інтер" — 1:2

Голи: Мюллер, 85 — Мартінес, 38, Фраттезі, 88

"Баварія": Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Бої, 74), Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Геррейру (Гнабрі, 74), Сане (Мюллер, 74) — Кейн.

"Інтер": Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Біссек, 79), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 74), Аугусто — Л. Мартінес (Залевські, 90), Тюрам.

Попередження: Кім — Мартінес, Мхітарян, Фраттезі, Залевські

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