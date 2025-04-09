Интер победил Баварию в Мюнхене в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Бавария неожиданно дома проиграла Интеру в полуфинале ЛЧ
В Лиге чемпионов состоялись первые четвертьфинальные матчи. В Мюнхене "Бавария" принимала "Интер".
Победителем этого матча стал "Интер", сообщил портал Новини.LIVE.
Как сыграли "Бавария" и "Интер"
"Интер" повел на 38-й минуте, когда Лаутаро Мартинес завершил контратаку после паса Тюрама.
"Бавария" ответила во втором тайме — Лаймер ассистировал Мюллеру, сравняв счет на последних минутах. Но радость длилась недолго, поскольку "Интер" снова убежал в контратаку, и Аугусто отдал на Фраттези, который забил.
Олисе и Кейн свои шансы упустили, а Зоммер творил чудеса в воротах.
Отметим, что ответный матч состоится 16 апреля в Милане.
"Бавария" — "Интер" — 1:2
Голы: Мюллер, 85 — Мартинес, 38, Фраттези, 88
"Бавария": Урбиг — Лаймер, Дайер, Ким Мин Дже (Бои, 74), Станишич — Киммих, Горецка — Олисе, Геррейру (Гнабри, 74), Сане (Мюллер, 74) — Кейн.
"Интер": Зоммер — Павар, Ачерби, Бастони — Дармиан (Биссек, 79), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Фраттези, 74), Аугусто — Л. Мартинес (Залевски, 90), Тюрам.
Предупреждения: Ким — Мартинес, Мхитарян, Фраттези, Залевски
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