Барселона разгромила Боруссию Дортмунд в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Игроки "Барселоны" после гола. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи четвертьфиналов. Испанская "Барселона" сыграла против "Боруссии" Дортмунд.

Матч завершился победой "Барселоны", сообщил портал Новини.LIVE.

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Еще до начала игры "Барселона" находилась в статусе фаворита, что прекрасно подтвердила сама игра.

Каталонцы открыли счет на 25-й минуте, когда Фермин навесил на дальнюю штангу, Мартинес сбросил мяч в центр, где сначала мяч подтолкнул Курбаси, а затем подправил Рафинья.

В начале второго тайма "Барселона" забила во второй раз. Ямал навесил на дальнюю стойку ворот, где Левандовски не промахнулся.

В середине второй половины Левандовски ударом в ближний угол ворот сделал счет разгромным.

Точку в матче "Барселона" поставила на 77-й минуте. Ямал после паса Рафиньи пробил в дальний угол ворот.

"Барселона" — "Боруссия" Дортмунд — 4:0

Голы: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 67, Ямал, 77

"Барселона": Щесны — Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде — де Йонг, Педри (Гарсия, 81) — Лопес (Гави, 75) — Ямал (Фати, 86), Левандовски (Торрес, 81), Рафинья

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Бенсебаини, Антон, Джан, Рьерсон (Зюле, 79) — Нмеча (Рейна, 68), Чуквуемека (Озджан, 68) — Брандт — Адееми (Байер, 46), Гирасси, Байно-Гиттенс (Дюранвиль, 79)

Предупреждения: Адееми, Гирасси

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