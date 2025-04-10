ПСЖ победил Астон Виллу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Матч "ПСЖ" - "Астон Вилла". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи четвертьфиналов. Французский ПСЖ принимал английскую Астон Виллу.

Французы одержали волевую победу в первом матче, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как прошла игра "ПСЖ" и "Астон Виллы"

Первый гол забили подопечные Унаи Эмери. Тилеманс во время контратаки ассистировал Роджерсу и тот забил в пустые ворота.

"ПСЖ" ответил через четыре минуты — Дуэ сместился к центу и издали пробил в дальний угол ворот.

Во втором тайме парижане доминировали и дважды забили. Кварацхелия в начале второй половины игры получил пас от Руиса, сместился с левого фланга в центр и пробил в ближнюю девятку.

На второй добавленной к матчу минуте Мендеш закрепил победу "ПСЖ". Он получил пас от Дембеле на левом краю штрафной площадки. Мендеш положил на газон голкипера, вратаря и пробил в пустые ворота — 3:1.

"ПСЖ" — "Астон Вилла" — 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери, 71) — Дуэ (Баркола, 72), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш, 90+3).

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Дисаси, 46), Конса, Торрес, Динь — Тилеманс (Онана, 80), Камара — Роджерс, Макгинн (Матсен, 80), Рэмзи (Асенсио, 59) — Рашфорд (Уоткинс, 79).

Предупреждения: Кэш

Напомним, ранее продемонстрировали руины дома украинской спортсменки после российской бомбардировки.

В УАФ сделали мощное заявление относительно главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Бывший тренер сборной Украины получит интересное предложение о продолжении карьеры.

Кевин Де Брюйне перейдет в клуб легенды футбола.