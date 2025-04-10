Луис Энрике раскритиковал Астон Виллу после победы ПСЖ

Хвича Кварацхелия празднует гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"ПСЖ" сумел одержать волевую победу над английской "Астон Виллой" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. В самом конце матча французская команда забила гол, который может повлиять на итоги противостояния.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике эмоциональной отреагировал на результат поединка, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Французский "ПСЖ" первым пропустил гол в домашнем матче с "Астон Виллой", но быстро сумел отыграться. Во втором тайме парижане забили еще два мяча и теперь с оптимизмом ждут ответной встречи. Наставник "ПСЖ" считает результат заслуженным, тренер уверен, что его подопечные могли сыграть "сухой" матч.

Что Луис Энрике сказал о "ПСЖ" и "Астон Вилле"

Нуну Мендеш оформил окончательный счет матча на второй компенсированной минуте. Победа парижан со счетом 3:1 оставляет им хорошие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Но и "Астон Вилла" не потеряла надежду обыграть чемпионов Франции.

Луис Энрике восхитился игрой "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции несколько раз эмоционально заявил, что "ПСЖ" заслужил победу. Он раскритиковал "Астон Виллу" за то, что английская команда предпочла почти весь поединок провести в обороне. Тренер парижан напомнил, что его подопечные часто сталкивались с ситуациями, когда соперник не атаковал, но забивал голы в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

"Главный вывод состоит в том, что "ПСЖ" готов к любому развитию событий в матче. Сила воли и мастерство помогают нам добиваться впечатляющих результатов. Результат матча отражает разницу в уровне соперников", — заявил Луис Энрике.

Ответный матч "Астон Виллы" с "ПСЖ" состоится в Англии во вторник, 15 апреля.

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