Луис Энрике раскритиковал Астон Виллу после победы ПСЖ

Луис Энрике сделал прогноз на ответный матч ПСЖ с Астон Виллой
"ПСЖ" сумел одержать волевую победу над английской "Астон Виллой" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. В самом конце матча французская команда забила гол, который может повлиять на итоги противостояния.
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике эмоциональной отреагировал на результат поединка, сообщает официальный сайт УЕФА.
Французский "ПСЖ" первым пропустил гол в домашнем матче с "Астон Виллой", но быстро сумел отыграться. Во втором тайме парижане забили еще два мяча и теперь с оптимизмом ждут ответной встречи. Наставник "ПСЖ" считает результат заслуженным, тренер уверен, что его подопечные могли сыграть "сухой" матч.
Что Луис Энрике сказал о "ПСЖ" и "Астон Вилле"
Нуну Мендеш оформил окончательный счет матча на второй компенсированной минуте. Победа парижан со счетом 3:1 оставляет им хорошие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Но и "Астон Вилла" не потеряла надежду обыграть чемпионов Франции.
Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции несколько раз эмоционально заявил, что "ПСЖ" заслужил победу. Он раскритиковал "Астон Виллу" за то, что английская команда предпочла почти весь поединок провести в обороне. Тренер парижан напомнил, что его подопечные часто сталкивались с ситуациями, когда соперник не атаковал, но забивал голы в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.
"Главный вывод состоит в том, что "ПСЖ" готов к любому развитию событий в матче. Сила воли и мастерство помогают нам добиваться впечатляющих результатов. Результат матча отражает разницу в уровне соперников", — заявил Луис Энрике.
Ответный матч "Астон Виллы" с "ПСЖ" состоится в Англии во вторник, 15 апреля.
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