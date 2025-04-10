Тренер сборной Украины рассказал о коррупции в команде

Унаи Мельгоса выступает перед командой. Фото: УАФ

В Украинской Ассоциации футбола развивается скандал, который связан с игроком юношеской сборной страны Артеме Степанове. Главному тренеру молодежной команды Унаи Мельгосе пришлось прокомментировать ситуацию.

Координатор младших сборных Украины ответил на слухи о коррупции в командах, сообщает "ТаТоТаке".

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Унаи Мельгоса авторитетно заявил, что информация о коррупции в сборных Украины является вымыслом. Она не соответствует действительности. Более того, тренер заявил, что в командах относятся беспристрастно к вопросу подбора футболистов.

Унаи Мельгоса во время тренировки. Фото: УАФ

Мельгоса раскрыл секреты сборных Украины

Испанский специалист заверил, что в подборе игроков нет места давлению или предвзятости со стороны тренеров. Каждый наставник работает в рамках четко определенной вертикали своих полномочий и в интересах развития национальных сборных Украины.

Унаи Мельгоса попросил доверять только официальной информации. Он сообщил о том, что процесс отбора футболистов и работы скаутов базируется на высочайшем уровне профессионализма.

"Решения никогда не основываются на одном источнике информации, мы составляем многочисленные детальные отчеты, чтобы гарантировать определение и отбор потенциально лучших игроков для национальной сборной", — объяснил Мельгоса.

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