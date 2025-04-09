Динамо дізналося, де проведе матч із Буковиною в Кубку України

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Футбольний клуб "Буковина" визначилася зі стадіоном, на якому відбудеться півфінальний матч Кубка України з київським "Динамо". Протистояння відбудеться у Львові.

"Буковина" на своєму офіційному сайті пояснила причину перенесення поєдинку.

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У середу, 23 квітня, відбудеться півфінал Кубка України за участю "Буковини" та "Динамо". Сенсація турніру не зможе прийняти киян у Чернівцях. Вболівальники команди будуть змушені їхати на гру до Львова.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Чому "Буковина" перенесла місце проведення гри

Регламент Кубка України передбачає, що починаючи з чвертьфінальної стадії турніру всі матчі проводять на стадіонах, які відповідають нормам категорії стадіонів 3-ї та 4-ї категорії. Ці арени мають бути в списку стадіонів, які мають право приймати поєдинки УПЛ.

Домашній стадіон "Буковини" в Чернівцях не відповідає всім необхідним критеріям для проведення півфіналу Кубка України. Протистояння відбудеться на арені "Україна" у Львові. У "Динамо" не заперечили проти перенесення матчу з Чернівців.

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