Динамо узнало, где проведет матч с Буковиной в Кубке Украины

Буковина примет Динамо не в Черновцах — что известно
Футбольный клуб "Буковина" определилась со стадионом, на котором пройдет полуфинальный матч Кубка Украины с киевским "Динамо". Противостояние пройдет во Львове.
"Буковина" на своем официальном сайте объяснила причину переноса поединка.
В среду, 23 апреля, пройдет полуфинал Кубка Украины с участием "Буковины" и "Динамо". Сенсация турнира не сможет принять киевлян в Черновцах. Болельщики команды будут вынуждены ехать на игру во Львов.
Почему "Буковина" перенесла место проведения игры
Регламент Кубка Украины подразумевает, что начиная с четвертьфинальной стадии турнира все матчи проводятся на стадионах, которые соответствуют нормам категории стадионов 3-й и 4-й категории. Эти арены должны быть в списке стадионов, которые имеют право принимать поединки УПЛ.
Домашний стадион "Буковины" в Черновцах не соответствует всем необходимым критериям для проведения полуфинала Кубка Украины. Противостояние пройдет на арене "Украина" во Львове. В "Динамо" не возразили против переноса матча из Черновцов.
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