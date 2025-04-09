Динамо узнало, где проведет матч с Буковиной в Кубке Украины

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Футбольный клуб "Буковина" определилась со стадионом, на котором пройдет полуфинальный матч Кубка Украины с киевским "Динамо". Противостояние пройдет во Львове.

"Буковина" на своем официальном сайте объяснила причину переноса поединка.

Реклама

Читайте также:

В среду, 23 апреля, пройдет полуфинал Кубка Украины с участием "Буковины" и "Динамо". Сенсация турнира не сможет принять киевлян в Черновцах. Болельщики команды будут вынуждены ехать на игру во Львов.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Почему "Буковина" перенесла место проведения игры

Регламент Кубка Украины подразумевает, что начиная с четвертьфинальной стадии турнира все матчи проводятся на стадионах, которые соответствуют нормам категории стадионов 3-й и 4-й категории. Эти арены должны быть в списке стадионов, которые имеют право принимать поединки УПЛ.

Домашний стадион "Буковины" в Черновцах не соответствует всем необходимым критериям для проведения полуфинала Кубка Украины. Противостояние пройдет на арене "Украина" во Львове. В "Динамо" не возразили против переноса матча из Черновцов.

Напомним, в УАФ вынесли вердикт работе Сергея Реброва в сборной Украины.

Михаил Мудрик больше не будет выступать в "Челси", в клубе приняли сложное решение.

Руслан Ротань уже летом может подписать контракт с клубом из Первой лиги.

Кевин Де Брюйне собирается играть в команде, за которую выступают звезды мирового футбола.