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Буковина примет Динамо не в Черновцах — что известно

9 апреля 2025 14:24
Иван Крутогоров - Редактор
Динамо узнало, где проведет матч с Буковиной в Кубке Украины
Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба
Иван Крутогоров - Редактор

Футбольный клуб "Буковина" определилась со стадионом, на котором пройдет полуфинальный матч Кубка Украины с киевским "Динамо". Противостояние пройдет во Львове. 

"Буковина" на своем официальном сайте объяснила причину переноса поединка. 

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В среду, 23 апреля, пройдет полуфинал Кубка Украины с участием "Буковины" и "Динамо". Сенсация турнира не сможет принять киевлян в Черновцах. Болельщики команды будут вынуждены ехать на игру во Львов. 

Андрей Ярмоленко
Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Почему "Буковина" перенесла место проведения игры

Регламент Кубка Украины подразумевает, что начиная с четвертьфинальной стадии турнира все матчи проводятся на стадионах, которые соответствуют нормам категории стадионов 3-й и 4-й категории. Эти арены должны быть в списке стадионов, которые имеют право принимать поединки УПЛ.

Домашний стадион "Буковины" в Черновцах не соответствует всем необходимым критериям для проведения полуфинала Кубка Украины. Противостояние пройдет на арене "Украина" во Львове. В "Динамо" не возразили против переноса матча из Черновцов. 

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