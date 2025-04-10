Караваев объяснил, почему Динамо не боится ехать на матч к Кривбассу

Александр Караваев. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в следующем туре чемпионата Украины ожидает тяжелый выездной матч с "Кривбассом". Лидер УПЛ сыграет Кривом Роге, который активно обстреливается российскими войсками.

Левый защитник "Динамо" Александр Караваев в интервью пресс-службе клуба поделился мыслями относительно выезда в Кривой Рог.

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Боится ли "Динамо" ехать в Кривой Рог

Караваев давал комментарий после ночной ракетной атаки на Киев. Футболист рассказал, что команда следит за новостями и переживает за близких.

"Это тяжело, но мы должны выходить на поле", — рассказал Караваев.

По словам футболиста, тревожность присутствует в каждом городе Украины из-за войны и действий врага, но они должны ехать и играть, поскольку их обязывает регламент.

Александр отметил, что они должны демонстрировать готовность команды адаптироваться к сложным условиям.

Отметим, что из-за постоянных обстрелов Кривого Рога в Украине уже несколько месяцев говорят о том, необходимо ли играть матчи в этом городе. В "Кривбассе" угрожают, что не будут играть нигде кроме родного города.

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