Крилов відмовився від України і буде представлений росіянином у UFC

Микита Крилов. Фото: росЗМІ

Відомий донецький напівважковаговик UFC Микита Крилов нарешті відмовився від українського прапора. Попри проросійську позицію з 2014 року і підтримку сепаратистів боєць тривалий час був представлений українцем.

У UFC Крилов буде представлений росіянином, повідомили росЗМІ.

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Крилов буде росіянином

Крилов довгий період виходив під українським прапором, після початку повномасштабного вторгнення він бився без прапора.

Крилов пояснив, що вже довгий період часу живе в російському Кисловодську і зараз попросив UFC вказувати, що він звідти.

Раніше боєць просив вказувати, що з Донецька, але в цивілізованих країнах скрізь вказується, що це частина України. Потім через політичні суперечки навколо приналежності міста Крилов волів виступати нейтрально.

"Тривалий час прапора не було, було пов'язано з тим, що основне місце мого проживання був Донецьк, а як ми знаємо, на політичній арені багато дискусій з цього приводу, і не всіма визнано його приналежність, тому я вважав за краще виступати без прапора", — сказав Крилов.

На турнірі UFC 314 Крилов проведе бій з американцем Домініком Рейєсом.

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