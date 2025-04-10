У UFC поміняють Крилову український прапор на російський
Відомий донецький напівважковаговик UFC Микита Крилов нарешті відмовився від українського прапора. Попри проросійську позицію з 2014 року і підтримку сепаратистів боєць тривалий час був представлений українцем.
У UFC Крилов буде представлений росіянином, повідомили росЗМІ.
Крилов буде росіянином
Крилов довгий період виходив під українським прапором, після початку повномасштабного вторгнення він бився без прапора.
Крилов пояснив, що вже довгий період часу живе в російському Кисловодську і зараз попросив UFC вказувати, що він звідти.
Раніше боєць просив вказувати, що з Донецька, але в цивілізованих країнах скрізь вказується, що це частина України. Потім через політичні суперечки навколо приналежності міста Крилов волів виступати нейтрально.
"Тривалий час прапора не було, було пов'язано з тим, що основне місце мого проживання був Донецьк, а як ми знаємо, на політичній арені багато дискусій з цього приводу, і не всіма визнано його приналежність, тому я вважав за краще виступати без прапора", — сказав Крилов.
На турнірі UFC 314 Крилов проведе бій з американцем Домініком Рейєсом.
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