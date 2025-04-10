В UFC поменяют Крылову украинский флаг на российский
Известный донецкий полутяжеловес UFC Никита Крылов наконец отказался от украинского флага. Несмотря на пророссийскую позицию с 2014 года и поддержку сепаратистов боец продолжительное время был представлен украинцем.
В UFC Крылов будет представлен россиянином, сообщили росСМИ.
Крылов будет россиянином
Крылов долгий период выходил под украинским флагом, после начала полномасштабного вторжения он дрался без флага.
Крылов объяснил, что уже долгие период времени живет в российском Кисловодске и сейчас попросил UFC указівать, что он от туда.
Ранее боец просил указывать, что из Донецка, но в цивилизованных странах везде указывается, что это часть Украины. Затем из-за политических споров вокруг принадлежности города Крылов предпочитал выступать нейтрально.
"Продолжительное время флага не было, было связано с тем, что основное место моего проживания был Донецк, а как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счёт и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага", — сказал Крылов
На турнире UFC 314 Крылов проведёт бой с американцем Домиником Рейесом.
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