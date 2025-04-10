Никита Крылов. Фото: росСМИ

Известный донецкий полутяжеловес UFC Никита Крылов наконец отказался от украинского флага. Несмотря на пророссийскую позицию с 2014 года и поддержку сепаратистов боец продолжительное время был представлен украинцем.

В UFC Крылов будет представлен россиянином, сообщили росСМИ.

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Крылов будет россиянином

Крылов долгий период выходил под украинским флагом, после начала полномасштабного вторжения он дрался без флага.

Крылов объяснил, что уже долгие период времени живет в российском Кисловодске и сейчас попросил UFC указівать, что он от туда.

Ранее боец просил указывать, что из Донецка, но в цивилизованных странах везде указывается, что это часть Украины. Затем из-за политических споров вокруг принадлежности города Крылов предпочитал выступать нейтрально.

"Продолжительное время флага не было, было связано с тем, что основное место моего проживания был Донецк, а как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счёт и не всеми признана его принадлежность, поэтому я предпочитал выступать без флага", — сказал Крылов

На турнире UFC 314 Крылов проведёт бой с американцем Домиником Рейесом.

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