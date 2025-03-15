Амосов удушающим приемом победил Миллендера на CFFC 140

Ярослав Амосов. Фото: cffc

В Филадельфии, США, 15 марта состоялось шоу СFFC 140. В главном поединок вернулся после поражения и длительного простоя украинский 31-летний экс-чемпион Bellator MMA Ярослав Амосов.

Соперником Амосова был 37-летний американский ветеран UFC Кертис Миллендер, сообщил портал Новини.LIVE.

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Миллендер является очень классным кикбоксером, который лучше украинца в стойке по всем параметрам. К тому же он выше Ярослава и поэтому бой в стойке был бы для украинца самоубийством.

Поэтому Амосов перевел поединок в партер, где в конце первого раунда провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Результат поединка: Амосов победил удушающим приемом в первом раунде.

Yaroslav amosov (28-1) s'impose par soumission au R1 face à Millender (21-11).



L'ancien champ du Bellator montre qu'il est au dessus du lot hors ufc

pic.twitter.com/2BAkeGFLN5 - Mma Prospect (@mma_prospect) 15 марта 2025 г.

После боя Амосов показал, что теперь хочет выступать в UFC.

Отметим, что из-за поражения в Bellator MMA Амосов не мог перейти в UFC, где не берут бойцов после поражений. Поэтому было договорено, что он должен выиграть поединок в CFFC перед переходом в UFC.

Для Амосова эта победа стала 28-й в профессиональной карьере. Также у него всего одно поражение.

Миллендер потерпел свое 11-е поражение, при этом у него 22 победы.

Напомним, сборная Украины по футболу проведет стыковые матчи за выход в дивизион А Лиги наций, где сыграет против Бельгии. Портал Новости.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

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