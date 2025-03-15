Амосов задушливим прийомом переміг Міллендера на CFFC 140

Ярослав Амосов. Фото: cffc

У Філадельфії, США, 15 березня відбулося шоу СFFC 140. В головному поєдинок повернувся після поразки та тривалого простою український 31-річний ексчемпіон Bellator MMA Ярослав Амосов.

Суперником Амосова був 37-річний американський ветеран UFC Кертіс Міллендер, повідомив портал Новини.LIVE.

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Міллендер являється дуже класним кікбоксером, який краще українця в стійці за всіма параметрами. До того ж він вище Ярослава й тому бій в стійці був би для українця самогубством.

Тому Амосов перевів поєдинок в партер, де в кінці першого раунду провів задушливий прийом та змусив суперника здатися.

Результат поєдинку: Амосов переміг задушливим прийомом в першому раунді.

Yaroslav amosov (28-1) s'impose par soumission au R1 face à Millender (21-11).



L'ancien champ du Bellator montre qu'il est au dessus du lot hors ufc

pic.twitter.com/2BAkeGFLN5 — Mma Prospect (@mma_prospect) March 15, 2025

Після бою Амосов показав, що тепер хоче виступати в UFC.

Зазначимо, що через поразку в Bellator MMA Амосов не міг перейти в UFC, де не беруть бійців після поразок. Тому було домовлено, що він має виграти поєдинок в CFFC перед переходом в UFC.

Для Амосова ця перемога стала 28-ю в професійній кар'єрі. Також у нього всього одна поразка.

Міллендер зазнав своєї 11-ї поразки, при цьому у нього 22 перемоги.

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