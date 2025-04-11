Салах назвал причину продления контракта с Ливерпулем

Мохамед Салах перед матчем. Фото: Reuters/John Sibley

Сага с продлением контракта "Ливерпуля" с форвардом Мохамедом Салахом официально завершена. Египетский футболист останется на "Энфилде".

Салах подписал новое соглашение с "красными", сообщает официальный сайт клуба.

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Долгое время Мохамед Салах и "Ливерпуль" не могли договориться о деталях продления контракта, срок действия которого истекал летом 2025 года. Это породило слухи о том, что 32-летний футболист может бесплатно уйти из клуба и присоединиться к "Реалу", "ПСЖ" или одной из команды Саудовской Аравии.

Однако во второй половине сезона Салах и "Ливерпуль" уладили все противоречия и подписали новый контракт. Согласно его условиям, египтянин останется на "Энфилде" до лета 2027 года.

Что Салах сказал о новом контракте

Лидер "Ливерпуля" признался в любви в команде, цвета которой он защищает. Он заявил, что провел в клубе 8 лучших лет своей жизни и рад остаться еще на два года.

"Я верю в наши шансы завоевать несколько трофеев, эта команда способна на многое. Без сомнений поставил подпись под новым контрактом. Я наслаждаюсь своей карьерой и жизнь здесь", — заявил Салах.

Мохамед Салах убегает от соперника. Фото: Reuters/Peter Powell

Египетский форвард перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года, сыграл 394 поединков, забил 243 мячей и сделал 111 результативных передач. Вместе с командой Салах завоевал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный Чемпионат Мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, 2 Кубка лиги и Суперкубок Англии. Мохамед трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ.

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