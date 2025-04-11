Ливерпуль готовит для Барселоны выгодное предложение по юной звезде

Ливерпуль нацелился на молодую звезду из Барселоны
Английский "Ливерпуль" продолжает готовиться к летнему трансферному окну. Одним из новичков "красных" может стать футболист "Барселоны".
"Ливерпуль" готов заплатить впечатляющую сумму за молодого игрока, сообщает DeadlineDayLive.
После успешного завершения переговоров о продлении контракта с Мохамедом Салахом "Ливерпуль" сосредоточился на подготовке к усилению других позиций. Одной из них является место полузащитника. "Красные" собираются пригласить футболиста из "Барселоны".
Трансферные планы "Ливерпуля"
Руководство английского клуба готовит предложение для каталонцев по 21-летнему хавбеку Фермину Лопесу. Талантливый воспитанник "Ла Масии" может стать новой звездой на "Энфилде", главному тренеру "красных" Арне Слоту нравится функционал игрока.
У Фермина мало игровой практики в "Барселоне", но он часто оказывает влияние на результаты команды, когда выходит на поле. "Ливерпуль" хочет воспользоваться ситуацией и предложить Лопесу стабильное место в основном составе. Каталонцы могут получить за своего игрока 50 млн евро.
В сезоне 2024/2025 Фермин сыграл за "Барселону" 20 поединков, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до лета 2029 года.
Напомним, в сборной Украины произошел конфликт, тренеру пришлось объяснить ситуацию.
Боец UFC решил продолжить карьеру под российским флагом и отказался от украинского.
От родного дома украинской олимпийской чемпионки Виты Семеренко практически ничего не осталось.
Ветеран киевского "Динамо" сделал важное заявление по поводу ближайшей игры команды.
Читайте Новини.LIVE!