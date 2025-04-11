Ливерпуль готовит для Барселоны выгодное предложение по юной звезде

Жлю Кунде (слева), Пау Кубарси и Фермин Лопес празднуют гол. Фото: Reuters/Nacho Doce

Английский "Ливерпуль" продолжает готовиться к летнему трансферному окну. Одним из новичков "красных" может стать футболист "Барселоны".

"Ливерпуль" готов заплатить впечатляющую сумму за молодого игрока, сообщает DeadlineDayLive.

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После успешного завершения переговоров о продлении контракта с Мохамедом Салахом "Ливерпуль" сосредоточился на подготовке к усилению других позиций. Одной из них является место полузащитника. "Красные" собираются пригласить футболиста из "Барселоны".

Левандовский (справа), Мартинес, Фермин, Араухо и Гави. Фото: Reuters/Juan Medina

Трансферные планы "Ливерпуля"

Руководство английского клуба готовит предложение для каталонцев по 21-летнему хавбеку Фермину Лопесу. Талантливый воспитанник "Ла Масии" может стать новой звездой на "Энфилде", главному тренеру "красных" Арне Слоту нравится функционал игрока.

Фермин Лопес в матче против "Боруссии". Фото: Reuters/Albert Gea

У Фермина мало игровой практики в "Барселоне", но он часто оказывает влияние на результаты команды, когда выходит на поле. "Ливерпуль" хочет воспользоваться ситуацией и предложить Лопесу стабильное место в основном составе. Каталонцы могут получить за своего игрока 50 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Фермин сыграл за "Барселону" 20 поединков, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до лета 2029 года.

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