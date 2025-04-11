Рівалдо впевнений, що Анчелотті виведе Реал у півфінал ЛЧ

Рівалдо під час матчу за ветеранів "Барселони". Фото: Reuters/Francis Mascarenhas

Колишній півзахисник збірної Бразилії Рівалдо поділився думкою про майбутнє тренера "селесао" Карло Анчелотті. Італійський фахівець став головним кандидатом на пост наставника національної команди.

Рівалдо пояснив, у якому випадку Анчелотті піде з "Реала", повідомляє Diario AS.

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Мадридський "Реал" сенсаційно програв "Арсеналу" в Лондоні з великим рахунком 0:3 у першому матчі 1/4 Ліги чемпіонів. Багато експертів поспішили зробити прогноз про швидкий виліт іспанської команди з турніру. Паралельно посилилися чутки про конфлікт головного тренера Карло Анчелотті з футболістами "Реала". Але Рівалдо вважає, що рано викреслювати "королівський клуб" зі списку претендентів на трофей.

Тренер Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Що Рівалдо сказав про "Реал"

Чемпіон світу 2002 року нагадав про те, що у гравців мадридської команди є досвід матчів, у яких їм вдавалося виривати перемогу всупереч прогнозам. Нерідко "Реал" забивав по два і навіть три голи всього за кілька хвилин, що повністю змінювало картину на полі. Рівалдо вважає, що в матчі-відповіді з "Арсеналом" мадридці можуть піднести своїм уболівальникам приємний сюрприз.

"Не сумніваюся, що другий матч цих команд буде відмінним видовищем. "Реал" завжди небезпечний, для будь-якого суперника, особливо в Лізі чемпіонів. "Арсенал" зможе розслабитися тільки після фінального свистка, якщо рахунок буде на користь "канонірів", — заявив Рівалдо.

Бразилець додав, що в разі вильоту "Реала" з ЛЧ цикл Карло Анчелотті в іспанському клубі буде завершено. Тоді ніхто не завадить тренеру підписати контракт із "селесао". Однак Рівалдо спростував тезу про те, що Анчелотті вже зараз думає про роботу в збірній Бразилії.

"Він професіонал, зараз усі думки тренера зайняті тільки мадридським "Реалом", — пояснив Рівалдо.

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