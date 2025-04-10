Міятович детально розповів про проблеми в Реалі

Тібо Куртуа витягує м'яч із сітки власних воріт. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Колишній футболіст мадридського "Реала" Предраг Міятович підтвердив скандал в іспанському клубі. Він заявив, що між головним тренером і футболістами зникло взаєморозуміння.

Міятович не вірить у шанси "бланкос" вийти в півфінал Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

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"Реал" несподівано програв із великим рахунком "Арсеналу" в Лондоні (0:3) у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Колишній футболіст команди Предраг Міятович вважає, що іспанській команді не вдасться відігратися в матчі-відповіді на "Сантьяго Бернабеу", і йдеться не про події, які відбуваються на футбольному полі.

Джуд Беллінгем після поразки від "Арсеналу". Фото: Reuters/Matthew Childs

Міятович розповів про скандал у "Реалі"

Ексфутболіст збірної Югославії, який за три роки в Мадриді виграв Лігу чемпіонів та національну першість, заявив, що Карло Анчелотті втратив контроль над роздягальнею команди. Тренер занадто сильно довіряв футболістам, яким не вистачило моральних та фізичних сил виправдати цю довіру.

Предраг Міятович під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

"За останні роки "Реал" дійсно домігся великих успіхів. Часто ця команда виривала перемоги в неймовірних ситуаціях. Однак у мене немає оптимізму з приводу матчу-відповіді з "Арсеналом". Очевидно, що гравці "Реала" не в найкращій формі. У першій грі їм абсолютно нічого не вдавалося", — заявив Міятович.

Матч-відповідь "Реала" з "Арсеналом" відбудеться 16 квітня.

Нагадаємо, у Карло Анчелотті справді виникли проблеми одразу після поєдинку "Реала" в ЛЧ.

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