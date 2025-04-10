Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Легенда Реала раскритиковал команду из-за конфликтов arrow

Легенда Реала раскритиковал команду из-за конфликтов

10 апреля 2025 16:50
Иван Крутогоров - Редактор
Миятович детально рассказал о проблемах в Реале
Тибо Куртуа вытаскивает мяч из сетки собственных ворот. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший футболист мадридского "Реала" Предраг Миятович подтвердил скандал в испанском клубе. Он заявил, что между главным тренером и футболистами исчезло взаимопонимание. 

Миятович не верит в шансы "бланкос" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает Bild

Реклама
Читайте также:

"Реал" неожиданно проиграл с крупным счетом "Арсеналу" в Лондоне (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Бывший футболист команды Предраг Миятович считает, что испанской команде не удастся отыграться в ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу", и дело не в событиях, которые происходят на футбольном поле. 

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем после поражение от "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Миятович рассказал про скандал в "Реале" 

Экс-футболист сборной Югославии, который за три года в Мадриде выиграл Лигу чемпионов и национальное первенство, заявил, что Карло Анчелотти утратил контроль над раздевалкой команды. Тренер слишком сильно доверял футболистам, которым не хватило моральных и физических сил оправдать это доверие. 

Предраг Миятович
Предраг Миятович во время интервью. Фото: скриншот YouTube

"За последние годы "Реал" действительно добился больших успехов. Часто эта команда вырывала победы в невероятных ситуациях. Однако у меня нет оптимизма по поводу ответного матча с "Арсеналом". Очевидно, что игроки "Реала" не в лучшей форме. В первой игре им совершенно ничего не удавалось", — заявил Миятович. 

Ответный матч "Реала" с "Арсеналом" состоится 16 апреля.

Напомним, у Карло Анчелотти действительно возникли проблемы сразу после поединка "Реала" в ЛЧ. 

Тем временем каталонская "Барселона" утратила лидерскую позицию в важном рейтинге. 

Тренер сборной Украины откровенно рассказал о коррупции в национальной команде. 

Олимпийская чемпионка из Украины показала результат бомбардировки ее родного поселка. 

спорт футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Карло Анчелотти
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама