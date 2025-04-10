Миятович детально рассказал о проблемах в Реале

Тибо Куртуа вытаскивает мяч из сетки собственных ворот. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Бывший футболист мадридского "Реала" Предраг Миятович подтвердил скандал в испанском клубе. Он заявил, что между главным тренером и футболистами исчезло взаимопонимание.

Миятович не верит в шансы "бланкос" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает Bild.

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"Реал" неожиданно проиграл с крупным счетом "Арсеналу" в Лондоне (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Бывший футболист команды Предраг Миятович считает, что испанской команде не удастся отыграться в ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу", и дело не в событиях, которые происходят на футбольном поле.

Джуд Беллингем после поражение от "Арсенала". Фото: Reuters/Matthew Childs

Миятович рассказал про скандал в "Реале"

Экс-футболист сборной Югославии, который за три года в Мадриде выиграл Лигу чемпионов и национальное первенство, заявил, что Карло Анчелотти утратил контроль над раздевалкой команды. Тренер слишком сильно доверял футболистам, которым не хватило моральных и физических сил оправдать это доверие.

Предраг Миятович во время интервью. Фото: скриншот YouTube

"За последние годы "Реал" действительно добился больших успехов. Часто эта команда вырывала победы в невероятных ситуациях. Однако у меня нет оптимизма по поводу ответного матча с "Арсеналом". Очевидно, что игроки "Реала" не в лучшей форме. В первой игре им совершенно ничего не удавалось", — заявил Миятович.

Ответный матч "Реала" с "Арсеналом" состоится 16 апреля.

Напомним, у Карло Анчелотти действительно возникли проблемы сразу после поединка "Реала" в ЛЧ.

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