Ривалдо уверен, что Анчелотти выведет Реал в полуфинал ЛЧ

Ривалдо во время матча за ветеранов "Барселоны". Фото: Reuters/Francis Mascarenhas

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о будущем тренера "селесао" Карло Анчелотти. Итальянский специалист стал главным кандидатом на пост наставника национальной команды.

Ривалдо объяснил, в каком случае Анчелотти уйдет из "Реала", сообщает Diario AS.

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Мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Арсеналу" в Лондоне с крупным счетом 0:3 в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Многие эксперты поспешили сделать прогноз о скором вылете испанской команды из турнира. Параллельно усилились слухи о конфликте главного тренера Карло Анчелотти с футболистами "Реала". Но Ривалдо считает, что рано вычеркивать "королевский клуб" из списка претендентов на трофей.

Тренер Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что Ривалдо сказал о "Реале"

Чемпион мира 2002 года напомнил о том, что у игроков мадридской команды есть опыт матчей, в которым им удавалось вырывать победу вопреки прогнозам. Нередко "Реал" забивал по два и даже три гола всего за несколько минут, что полностью меняло картину на поле. Ривалдо считает, что в ответном поединке с "Арсеналом" мадридцы могут преподнести своим болельщикам приятный сюрприз.

"Не сомневаюсь, что второй матч этих команд будет отличным зрелищем. "Реал" всегда опасен, для любого соперника, особенно в Лиге чемпионов. "Арсенал" сможет расслабиться только после финального свистка, если счет будет в пользу "канониров", — заявил Ривалдо.

Бразилец добавил, что в случае вылета "Реала" из ЛЧ цикл Карло Анчелотти в испанском клубе будет завершен. Тогда никто не помешает тренеру подписать контракт с "селесао". Однако Ривалдо опроверг тезис о том, что Анчелотти уже сейчас думает о работе в сборной Бразилии.

"Он профессионал, сейчас все мысли тренера заняты только мадридским "Реалом", — объяснил Ривалдо.

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