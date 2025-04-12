В Лиге чемпионов появился новый фаворит — суперкомпьютер назвал пару финалистов

Микель Мерино празднует гол в ворота "Реала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов зафиксировали несколько разгромов и волевых побед. Список главных фаворитов на победу в турнире снова изменился.

Стала известна пара вероятных финалистов Лиги чемпионов, сообщает Football Meets Data.

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Ламин Ямаль, Роберт Левандовский и Рафинья. Фото: Reuters/Nacho Doce

Лондонский "Арсенал" удивил экспертов в матче с "Реалом", а Деклан Райс провел лучший поединок за последние месяцы. Он дважды забил со штрафного, а Микель Мерино довел дело до разгромного счета 3:0. "Реал" рано списывать со счетов, это самая опытная и титулованная команда в ЛЧ. Однако даже "бланкос" будет сложно с честью выйти из этой ситуации.

Нуну Мендеш держит на руках Усмана Дембеле. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Именно "Барселона" и "Арсенал" стали главными фаворитами на выход в финал Лиги чемпионов. Вероятность такого поединка оценивается наиболее высоко — 23%. Однако и французский "ПСЖ" остается одним из фаворитов турнира. Парижане первыми пропустили дома гол от "Астон Виллы", но забили в ответ три мяча.

Вероятность финалов Лиги чемпионов. Фото: Football Meets Data

В этой паре еще ничего не решено, как и в четвертьфинале с участием "Баварии" и "Интера" (1:2). Достаточно высока вероятность того, что в финале ЛЧ вообще не окажется ни "ПСЖ", ни "Барселоны". Присутствие там "Арсенала" с "Интером" оценивается в 22%. Интересно, что шансы "Баварии" попасть в финал оцениваются низко.

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