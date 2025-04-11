Вернидуб получил усиление для Кривбасса перед игрой с Динамо

Кривбасс получил важное усиление накануне матча с Динамо
"Кривбасс" готовится к важному поединку в чемпионате Украины. Команда Юрия Вернидуба проведет в Кривом Роге матч УПЛ против киевского "Динамо".
Болельщики "Кривбасса" получили повод для оптимизма накануне поединка, сообщает YouTube-аккаунт клуба.
В субботу, 12 апреля, в 13:00 "Кривбасс" примет в Кривом Роге "Динамо" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Юрия Вернидуба готовятся к важной игре в обычном режиме. У нее есть определенные проблемы перед противостоянием, но нашлось место и для хороших новостей.
Как "Кривбасс" сыграет с "Динамо"
Болельщики криворожской команды выбрали лучшим игроком марта защитника Александра Романчука. Однако главным героем пятничной тренировки стал другой футболист.
Хавбек "Кривбасса" Егор Твердохлеб сможет вернуться в основной состав команды после дисквалификации. Это важное кадровое изменение повысит шансы хозяев поля отобрать очки у лидера.
Важно отметить, что в 2025 году у "Кривбасса" появились проблемы в атаке. Подопечные Вернидуба не смогли забить больше одного мяча в каждом из матчей и набрали всего 4 балла в 5 поединках.
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