Вернидуб получил усиление для Кривбасса перед игрой с Динамо

Тренер Юрий Вернидуб (справа) во время матча. Фото: УНИАН

"Кривбасс" готовится к важному поединку в чемпионате Украины. Команда Юрия Вернидуба проведет в Кривом Роге матч УПЛ против киевского "Динамо".

Болельщики "Кривбасса" получили повод для оптимизма накануне поединка, сообщает YouTube-аккаунт клуба.

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В субботу, 12 апреля, в 13:00 "Кривбасс" примет в Кривом Роге "Динамо" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Юрия Вернидуба готовятся к важной игре в обычном режиме. У нее есть определенные проблемы перед противостоянием, но нашлось место и для хороших новостей.

Как "Кривбасс" сыграет с "Динамо"

Болельщики криворожской команды выбрали лучшим игроком марта защитника Александра Романчука. Однако главным героем пятничной тренировки стал другой футболист.

Хавбек "Кривбасса" Егор Твердохлеб сможет вернуться в основной состав команды после дисквалификации. Это важное кадровое изменение повысит шансы хозяев поля отобрать очки у лидера.

Футболисты "Кривбасса" перед матчем. Фото: УНИАН

Важно отметить, что в 2025 году у "Кривбасса" появились проблемы в атаке. Подопечные Вернидуба не смогли забить больше одного мяча в каждом из матчей и набрали всего 4 балла в 5 поединках.

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