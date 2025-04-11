Шахтер хочет вернуть Караваева в случае ухода Конопли и Гочолейшвили

Александр Караваев. Фото: "Динамо"

Донецкий "Шахтер" планирует усилить конкуренцию на позиции правого защитника. Причиной для такого решения может стать возможный уход Ефима Конопли.

Возможного новичка "Шахтер" может взять из киевского "Динамо", сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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По информации источника, один из менеджеров "горняков" планирует вернуть 32-летнего защитника киевского "Динамо" Александра Караваева.

Александр Караваев. Фото: "Динамо"

Трансфер Караваева может стать реальным лишь в случае, что Конопля покинет "Шахтер", а аренду Георги Гочолейшвили в "Копенгаген" не продлят.

Караваев — воспитанник "Шахтера", где находился с 2009 по 2017 год, но так и не дебютировал за первую команду. В основном он отдавался по арендам.

В 2019 году Караваев перешел из луганской "Зари" и "Динамо" Киев.

В сезоне 2024/2025 годов Караваев провел 25 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Караваева с "Динамо" истекает 30 июня.

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