Шахтер хочет вернуть Караваева в случае ухода Конопли и Гочолейшвили

Шахтер летом пригласит футболиста киевского Динамо
Донецкий "Шахтер" планирует усилить конкуренцию на позиции правого защитника. Причиной для такого решения может стать возможный уход Ефима Конопли.
Возможного новичка "Шахтер" может взять из киевского "Динамо", сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
"Шахтер" пригласит игрока киевского "Динамо"
По информации источника, один из менеджеров "горняков" планирует вернуть 32-летнего защитника киевского "Динамо" Александра Караваева.
Трансфер Караваева может стать реальным лишь в случае, что Конопля покинет "Шахтер", а аренду Георги Гочолейшвили в "Копенгаген" не продлят.
Караваев — воспитанник "Шахтера", где находился с 2009 по 2017 год, но так и не дебютировал за первую команду. В основном он отдавался по арендам.
В 2019 году Караваев перешел из луганской "Зари" и "Динамо" Киев.
В сезоне 2024/2025 годов Караваев провел 25 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Караваева с "Динамо" истекает 30 июня.
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