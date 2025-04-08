Вратарь Шахтера Ризнык не сыграет в важных матчах из-за травмы

Дмитрий Ризнык среди игроков донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" начались кадровые проблемы перед важными матчами в борьбе за чемпионский титул. Команда осталась без основного голкипера.

Дмитрий Ризнык получил травму, передает пресс-служба клуба.

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"Шахтер" остался без вратаря

По информации от клуба, у 26-летнего голкипера мышечная травма, из-за которой он пропустит две недели. На этот период его заменит Кирилл Фесюн.

Перед следующим матчем в лазарете "Шахтера" также остается правый защитник Ефим Конопля, который травмировался в матче Лиги наций, где Украина принимала Бельгию в Испании.

Возвращения Конопли в общую группу "горняков" ожидают через неделю.

Ризнык в этом сезоне в 32 матчах за "Шахтер" пропустил столько же голов. Также у голкипера 14 сухих игр.

Резник имеет действующий контракт с "Шахтером" до 31 декабря 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 26-летнего вратаря в 7 млн евро.

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