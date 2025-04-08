Воротар Шахтаря Різник не зіграє у важливих матчах через травму

Дмитро Різник серед гравців донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" почалися кадрові проблеми перед важливими матчами в боротьбі за чемпіонський титул. Команда залишилась без основного голкіпера.

Дмитро Різник отримав травму, передає пресслужба клубу.

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Дмитро Різник. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" залишився без воротаря

За інформацією від клубу, у 26-річного голкіпера м’язова травма, через яку він пропустить два тижні. На цей період його замінить Кирило Фесюн.

Перед наступним матчем у лазареті "Шахтаря" також залишається правий захисник Юхим Конопля, який травмувався в матчі Ліги націй де України приймала Бельгію в Іспанії.

На повернення Коноплі в загальну групу "гірників" очікують через тиждень.

Різник цього сезону в 32 матчах за "Шахтар" пропустив стільки ж голів. Також у голкіпера 14 сухих ігор.

Різник має чинний контракт з "Шахтарем" до 31 грудня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 26-річного воротаря в 7 млн євро.

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