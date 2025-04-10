Бартулович назвал новую проблему Супряги в Заре

Владислав Супряга в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга выступает на правах аренды за луганскую "Зарю". Однако ему не удалось оправдать ожидания болельщиков команды.

Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович назвал причины, которые мешают известному футболисту регулярно выходить на поле, сообщает Sport.ua.

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"Динамо" отдало Владислава Супрягу в аренду в "Зарю", где форвард должен провести вторую половину сезона. В луганской команде возлагали надежды на 25-летнего футболиста, однако они пока не оправдались.

Тренер "Зари" Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Что Бартулович рассказал о Супряге

Бывший чемпион мира среди юношеских команд сыграл в составе "Зари" всего два матча. Оба раза он выходил на замену — на 75-й минуте и в компенсированное время. Это совершенно не тот результат, на который рассчитывали в луганской команде. Однако Бартулович объяснил, почему Супряга не стал основным игроком "Зари".

Форвард, права на которого принадлежат "Динамо", уже получил сразу несколько травм в новой команде. Одно из повреждений помешало Супряге выйти на поле в недавнем поединке с "Оболонью".

"Он болел несколько дней, однако сейчас Влад опять находится в полном тренировочном процессе. Я думаю, у него, как и у всех остальных футболистов, обязательно будет шанс в следующих поединках", — объяснил Бартулович.

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