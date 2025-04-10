Бартулович назвав нову проблему Супряги в Зорі

Владислав Супряга в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга виступає на правах оренди за луганську "Зорю". Однак йому не вдалося виправдати очікування вболівальників команди.

Головний тренер луганської "Зорі" Младен Бартулович назвав причини, які заважають відомому футболісту регулярно виходити на поле, повідомляє Sport.ua.

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"Динамо" віддало Владислава Супрягу в оренду в "Зорю", де форвард має провести другу половину сезону. У луганській команді покладали надії на 25-річного футболіста, проте вони поки що не виправдалися.

Тренер "Зорі" Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Що Бартулович розповів про Супрягу

Колишній чемпіон світу серед юнацьких команд зіграв у складі "Зорі" всього два матчі. Обидва рази він виходив на заміну — на 75-й хвилині та в компенсований час. Це зовсім не той результат, на який розраховували в луганській команді. Однак Бартулович пояснив, чому Супряга не став основним гравцем "Зорі".

Форвард, права на якого належать "Динамо", уже зазнав одразу кілька травм у новій команді. Одне з ушкоджень завадило Супрязі вийти на поле в нещодавньому поєдинку з "Оболонню".

"Він хворів кілька днів, проте зараз Влад знову перебуває в повному тренувальному процесі. Я думаю, у нього, як і у всіх інших футболістів, обов'язково буде шанс у наступних поєдинках", — пояснив Бартулович.

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