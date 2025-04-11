Шахтар хоче повернути Караваєва у разі відходу Коноплі та Гочолейшвілі

Шахтар влітку запросить футболіста київського Динамо
Донецький "Шахтар" планує підсилити конкуренцію на позиції правого захисника. Причиною для такого рішення може стати можливий відхід Юхима Коноплі.
Можливого новачка "Шахтар" може взяти з київського "Динамо", повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
"Шахтар" запросить гравця київського "Динамо"
За інформацією джерела, один із менеджерів "гірників" планує повернути 32-річного захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва.
Трансфер Караваєва може стати реальним лише у випадку, що Конопля покине "Шахтар", а оренду Георгі Гочолейшвілі в "Копенгаген" не продовжать.
Караваєв — вихованець "Шахтаря", де перебував із 2009 по 2017 рік, але так не дебютував за першу команду. В основному він скидався по арендах.
В 2019 році Караваєв перейшов з луганської "Зорі" і "Динамо" Київ.
У сезоні 2024/2025 років Караваєв провів 25 матчів, відзначившись п’ятьма голами та трьома результативними передачами. Контракт Караваєва з "Динамо" закінчується 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, у мадридському "Реалі" проблеми виникли у головного тренера після поразки від "Арсеналу" в Лізі чемпіонів.
В рейтингу претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів "Барселона" втратила свої позиції.
Тренер молодіжної збірної України розповів про те, чи існує корупція в системі збірних в УАФ.
Раніше стали відомі причини, які заважають грати Владиславу Супрязі.
Читайте Новини.LIVE!