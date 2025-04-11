Шахтар хоче повернути Караваєва у разі відходу Коноплі та Гочолейшвілі

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

Донецький "Шахтар" планує підсилити конкуренцію на позиції правого захисника. Причиною для такого рішення може стати можливий відхід Юхима Коноплі.

Можливого новачка "Шахтар" може взяти з київського "Динамо", повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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За інформацією джерела, один із менеджерів "гірників" планує повернути 32-річного захисника київського "Динамо" Олександра Караваєва.

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

Трансфер Караваєва може стати реальним лише у випадку, що Конопля покине "Шахтар", а оренду Георгі Гочолейшвілі в "Копенгаген" не продовжать.

Караваєв — вихованець "Шахтаря", де перебував із 2009 по 2017 рік, але так не дебютував за першу команду. В основному він скидався по арендах.

В 2019 році Караваєв перейшов з луганської "Зорі" і "Динамо" Київ.

У сезоні 2024/2025 років Караваєв провів 25 матчів, відзначившись п’ятьма голами та трьома результативними передачами. Контракт Караваєва з "Динамо" закінчується 30 червня 2025 року.

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