Вернидуб отримав підсилення для Кривбасу перед грою з Динамо

Тренер Юрій Вернидуб (праворуч) під час матчу. Фото: УНІАН

"Кривбас" готується до важливого поєдинку в чемпіонаті України. Команда Юрія Вернидуба проведе в Кривому Розі матч УПЛ проти київського "Динамо".

Уболівальники "Кривбасу" отримали привід для оптимізму напередодні поєдинку, повідомляє YouTube-акаунт клубу.

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У суботу, 12 квітня, о 13:00 "Кривбас" прийматиме в Кривому Розі "Динамо" в рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги. Підопічні Юрія Вернидуба готуються до важливої гри у звичному режимі. У неї є певні проблеми перед протистоянням, але знайшлося місце і для хороших новин.

Як "Кривбас" зіграє з "Динамо"

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Футболісти "Кривбасу" перед матчем. Фото: УНІАН

Важливо зазначити, що у 2025 році у "Кривбасу" з'явилися проблеми в атаці. Підопічні Вернидуба не змогли забити більше одного м'яча в кожному з матчів і набрали лише 4 бали в 5 поєдинках.

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