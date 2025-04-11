Роналду поможет Роме выбрать нового тренера

Рому возглавит известный тренер — это заслуга Роналду
В "Роме" определили круг специалистов, которые летом могут возглавить римскую команду. Однако Криштиану Роналду может облегчить выбор руководству клуба.
Новым наставником "волков" может стать Стефано Пиоли, сообщает La Repubblica.
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери, который летом станет советником клуба по спортивным вопросом, недавно подтвердил, что руководство "волков" определилось с основными кандидатами на пост наставника команды. Опытный специалист посоветовал владельцам римского клуба выбрать между Стефано Пиоли из "Аль-Насра", Винченцо Монтеллой из сборной Турции и Маурицио Сарри, который сейчас находится без работы.
Кто возглавит "Рому"
Спустя несколько дней после интервью Раньери произошла событие, которое может повлиять на выбор владельцев "Ромы". У наставника "Аль-Насра" Стефано Пиоли произошел новый конфликт со звездой команды Криштиану Роналду. По этой причине 59-летний специалист может досрочно покинуть Саудовскую Аравию.
Представители "Ромы" уже контактировали с Пиоли. Бывший тренер "Милана" заинтересован в возвращении в Италию. Ему интересен проект в столице, потому ожидается, что стороны скоро подпишут контракт.
Напомним, летом новый тренер появится и у мадридского "Реала", клуб ведет переговоры с опытным специалистом.
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