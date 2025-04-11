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Рому возглавит известный тренер — это заслуга Роналду

11 апреля 2025 17:09
Иван Крутогоров - Редактор
Роналду поможет Роме выбрать нового тренера
Тренер Стефано Пиоли и Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed
Иван Крутогоров - Редактор

В "Роме" определили круг специалистов, которые летом могут возглавить римскую команду. Однако Криштиану Роналду может облегчить выбор руководству клуба. 

Новым наставником "волков" может стать Стефано Пиоли, сообщает La Repubblica

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери, который летом станет советником клуба по спортивным вопросом, недавно подтвердил, что руководство "волков" определилось с основными кандидатами на пост наставника команды. Опытный специалист посоветовал владельцам римского клуба выбрать между Стефано Пиоли из "Аль-Насра", Винченцо Монтеллой из сборной Турции и Маурицио Сарри, который сейчас находится без работы. 

Стефано Пиоли
Стефано Пиоли во время матча. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Кто возглавит "Рому" 

Спустя несколько дней после интервью Раньери произошла событие, которое может повлиять на выбор владельцев "Ромы". У наставника "Аль-Насра" Стефано Пиоли произошел новый конфликт со звездой команды Криштиану Роналду. По этой причине 59-летний специалист может досрочно покинуть Саудовскую Аравию. 

Представители "Ромы" уже контактировали с Пиоли. Бывший тренер "Милана" заинтересован в возвращении в Италию. Ему интересен проект в столице, потому ожидается, что стороны скоро подпишут контракт. 

Напомним, летом новый тренер появится и у мадридского "Реала", клуб ведет переговоры с опытным специалистом. 

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