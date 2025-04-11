Трубин впервые объяснил, почему перешел в команду из Португалии

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о жизни и работе в Португалии. Вратарь рассказал, как воспринял новый вызов в своей карьере.

Трубин объяснил, к чему ему пришлось дольше всего привыкать в новой стране на своей странице в Instagram.

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Анатолий Трубин провел в "Бенфике" уже полтора года и подвел первые итоги жизни и работы в Португалии. Украинец заявил, что ему удалось адаптироваться в новой стране и новом чемпионате. Однако этот процесс прошел не без проблем.

Анатолий Трубин в Португалии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что удивило Трубина

Украинский голкипер признался, что не испытывал страха перед переездом в Португалию. Он воспринял перемены в своей жизни как новый вызов и возможность для роста. Трубин быстро стал одним из лидеров "Бенфики" и адаптировался в новой стране. Он ценит искренность португальцев и считает, что их гостеприимство напоминает украинские традиции.

"При этом я до сих пор привыкаю к стилю вождения португальцев. Здесь нужно не только смотреть вокруг, а и уметь предсказывать будущее", — объяснил Трубин.

Контракт украинца с "Бенфикой" рассчитан до лета 2028 года. Слухи об интересе к Трубину со стороны других клубов регулярно появляются.

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