Полесье — Шахтер — где и когда смотреть полуфинал Кубка Украины

Александр Денисов во время своей авторской программы. Фото: скриншот YouTube

Житомирское "Полесье" готовится к полуфиналу Кубка Украины с "Шахтером". Директор клуба по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов анонсировал сюрприз для болельщиков.

"Полесье" ждет аншлаг по время матча Кубка Украины, сообщает "Террикон".

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В среду, 23 апреля, "Полесье" примет в Житомире донецкий "Шахтер". Полуфинальный матч Кубка Украины начнется в 18:00. Хозяева поля заранее открыли продажу билетов, которые болельщики быстро раскупают. Все вырученные средства "Полесье" передаст в фонд "Трибуна Героев", который занимается семьями погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины.

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Игроки "Полесья" перед матчем. Фото: УНИАН

Где и когда смотреть матч "Полесье" — "Шахтер"

Украинские болельщики смогут увидеть полуфинальный поединок Кубка Украины в прямой трансляции совершенно бесплатно. Александр Денисов заявил, что это будет подарок для зрителей от президента клуба Геннадия Буткевича.

"Поскольку "Полесье" принимает "Шахтер" в Житомире в полуфинале Кубка Украины, именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. "Полесье" за ​​свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча", — заявил Денисов.

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Футболисты "Шахтера". Фото: УНИАН

Житомирской клуб сделает бесплатной трансляцию поединка с "Шахтером". Матч Кубка Украины можно будет посмотреть в любой точке мира на официальном YouTube-канале "Полесья".

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