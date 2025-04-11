Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Денисов сделал важное заявление о матче Полесья с Шахтером arrow

Денисов сделал важное заявление о матче Полесья с Шахтером

11 апреля 2025 12:08
Иван Крутогоров - Редактор
Полесье — Шахтер — где и когда смотреть полуфинал Кубка Украины
Александр Денисов во время своей авторской программы. Фото: скриншот YouTube
Иван Крутогоров - Редактор

Житомирское "Полесье" готовится к полуфиналу Кубка Украины с "Шахтером". Директор клуба по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов анонсировал сюрприз для болельщиков.

"Полесье" ждет аншлаг по время матча Кубка Украины, сообщает "Террикон". 

Реклама
Читайте также:

В среду, 23 апреля, "Полесье" примет в Житомире донецкий "Шахтер". Полуфинальный матч Кубка Украины начнется в 18:00. Хозяева поля заранее открыли продажу билетов, которые болельщики быстро раскупают. Все вырученные средства "Полесье" передаст в фонд "Трибуна Героев", который занимается семьями погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. 

Реклама
Полесье
Игроки "Полесья" перед матчем. Фото: УНИАН

Где и когда смотреть матч "Полесье" — "Шахтер" 

Украинские болельщики смогут увидеть полуфинальный поединок Кубка Украины в прямой трансляции совершенно бесплатно. Александр Денисов заявил, что это будет подарок для зрителей от президента клуба Геннадия Буткевича. 

"Поскольку "Полесье" принимает "Шахтер" в Житомире в полуфинале Кубка Украины, именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. "Полесье" за ​​свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча", — заявил Денисов.

Реклама
Шахтер Донецк
Футболисты "Шахтера". Фото: УНИАН

Житомирской клуб сделает бесплатной трансляцию поединка с "Шахтером". Матч Кубка Украины можно будет посмотреть в любой точке мира на официальном YouTube-канале "Полесья".

Напомним, представитель UFC сменил украинский флаг на российский во время выходов в октагон. 

Реклама

Российские войска разрушили дом в родном поселке олимпийской чемпионки из Украины. 

В "Динамо" сделал важное заявление по поводу поездки в Кривой Рог на игру с "Кривбассом". 

Реклама

Унаи Мельгоса прокомментировал информацию о конфликте в сборной Украины. 

спорт футбол ФК Шахтер Полесье Кубок Украины
Реклама
Реклама