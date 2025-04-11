Полісся — Шахтар — де та коли дивитися півфінал Кубка України

Олександр Денисов під час своєї авторської програми. Фото: скріншот YouTube

Житомирське "Полісся" готується до півфіналу Кубка України з "Шахтарем". Директор клубу з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов анонсував сюрприз для вболівальників.

"Полісся" чекає аншлаг під час матчу Кубка України, повідомляє "Терикон".

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У середу, 23 квітня, "Полісся" прийме в Житомирі донецький "Шахтар". Півфінальний матч Кубка України розпочнеться о 18:00. Господарі поля заздалегідь відкрили продаж квитків, які вболівальники швидко розкуповують. Усі виручені кошти "Полісся" передасть до фонду "Трибуна Героїв", який опікується сім'ями загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України.

Гравці "Полісся" перед матчем. Фото: УНІАН

Де і коли дивитися матч "Полісся" — "Шахтар"

Українські вболівальники зможуть побачити півфінальний поєдинок Кубка України в прямій трансляції абсолютно безкоштовно. Олександр Денисов заявив, що це буде подарунок для глядачів від президента клубу Геннадія Буткевича.

"Оскільки "Полісся" приймає "Шахтар" у Житомирі в півфіналі Кубка України, саме нам належать телевізійні права на цю гру. І це чудова нагода зробити приємний сюрприз для всіх українських уболівальників. "Полісся" власним коштом виготовить високоякісну телевізійну трансляцію і забезпечить студію з обговоренням гри до, у перерві та після матчу", — заявив Денисов.

Футболісти "Шахтаря". Фото: УНІАН

Житомирський клуб зробить безкоштовною трансляцію поєдинку з "Шахтарем". Матч Кубка України можна буде подивитися в будь-якій точці світу на офіційному YouTube-каналі "Полісся".

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