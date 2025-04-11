Трубін уперше пояснив, чому перейшов у команду з Португалії

Трубін пояснив, що його шокувало в Португалії
Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін поділився думкою про життя та роботу в Португалії. Воротар розповів, як сприйняв новий виклик у своїй кар'єрі.
Трубін пояснив, до чого йому довелося найдовше звикати в новій країні на своїй сторінці в Instagram.
Анатолій Трубін провів у "Бенфіці" вже півтора року та підбив перші підсумки життя й роботи в Португалії. Українець заявив, що йому вдалося адаптуватися в новій країні та новому чемпіонаті. Однак цей процес пройшов не без проблем.
Що здивувало Трубіна
Український голкіпер зізнався, що не відчував страху перед переїздом до Португалії. Він сприйняв зміни у своєму житті як новий виклик й можливість для зростання. Трубін швидко став одним із лідерів "Бенфіки" й адаптувався в новій країні. Він цінує щирість португальців і вважає, що їхня гостинність нагадує українські традиції.
"При цьому я досі звикаю до стилю водіння португальців. Тут потрібно не тільки дивитися навколо, а й уміти передбачати майбутнє", — пояснив Трубін.
Контракт українця з "Бенфікою" розрахований до літа 2028 року. Чутки про інтерес до Трубіна з боку інших клубів регулярно з'являються.
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