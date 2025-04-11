Роналду допоможе Ромі вибрати нового тренера

Тренер Стефано Піолі та Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У "Ромі" визначили коло фахівців, які влітку можуть очолити римську команду. Однак Кріштіану Роналду може полегшити вибір керівництву клубу.

Новим наставником "вовків" може стати Стефано Піолі, повідомляє La Repubblica.

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Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі, який влітку стане радником клубу зі спортивних питань, нещодавно підтвердив, що керівництво "вовків" визначилося з основними кандидатами на посаду наставника команди. Досвідчений фахівець порадив власникам римського клубу вибрати між Стефано Піолі з "Аль-Насра", Вінченцо Монтеллою зі збірної Туреччини та Мауріціо Саррі, який зараз перебуває без роботи.

Стефано Піолі під час матчу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Хто очолить "Рому"

Через кілька днів після інтерв'ю Раньєрі сталася подія, яка може вплинути на вибір власників "Роми". У наставника "Аль-Насра" Стефано Піолі стався новий конфлікт із зіркою команди Кріштіану Роналду. З цієї причини 59-річний фахівець може достроково покинути Саудівську Аравію.

Представники "Роми" вже контактували з Піолі. Колишній тренер "Мілана" зацікавлений у поверненні до Італії. Йому цікавий проєкт у столиці, тому очікується, що сторони скоро підпишуть контракт.

Нагадаємо, влітку новий тренер з'явиться і в мадридського "Реала", клуб веде переговори з досвідченим фахівцем.

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