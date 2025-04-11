Роналду допоможе Ромі вибрати нового тренера

Рому очолить відомий тренер — це заслуга Роналду
У "Ромі" визначили коло фахівців, які влітку можуть очолити римську команду. Однак Кріштіану Роналду може полегшити вибір керівництву клубу.
Новим наставником "вовків" може стати Стефано Піолі, повідомляє La Repubblica.
Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі, який влітку стане радником клубу зі спортивних питань, нещодавно підтвердив, що керівництво "вовків" визначилося з основними кандидатами на посаду наставника команди. Досвідчений фахівець порадив власникам римського клубу вибрати між Стефано Піолі з "Аль-Насра", Вінченцо Монтеллою зі збірної Туреччини та Мауріціо Саррі, який зараз перебуває без роботи.
Хто очолить "Рому"
Через кілька днів після інтерв'ю Раньєрі сталася подія, яка може вплинути на вибір власників "Роми". У наставника "Аль-Насра" Стефано Піолі стався новий конфлікт із зіркою команди Кріштіану Роналду. З цієї причини 59-річний фахівець може достроково покинути Саудівську Аравію.
Представники "Роми" вже контактували з Піолі. Колишній тренер "Мілана" зацікавлений у поверненні до Італії. Йому цікавий проєкт у столиці, тому очікується, що сторони скоро підпишуть контракт.
Нагадаємо, влітку новий тренер з'явиться і в мадридського "Реала", клуб веде переговори з досвідченим фахівцем.
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